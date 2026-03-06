A Badia, un'area di servizio si trasforma in uno spazio dedicato alla cultura e alla narrazione del territorio. Qui, vengono ospitati eventi e iniziative che coinvolgono visitatori e residenti, trasformando un luogo di passaggio in un punto di incontro e scoperta. La scelta di dedicare questa area alla cultura ha portato a un cambiamento nel modo di vivere e percepire il territorio circostante.

Un’area di servizio che diventa spazio culturale e racconto del territorio. È quanto accade a Badia al Pino Ovest, dove Autogrill ha avviato il progetto Urban Art on the Road, trasformando l’edificio in una grande tela urbana capace di parlare ai viaggiatori attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. L’iniziativa, promossa da Autogrill – parte del gruppo Avolta – e realizzata in collaborazione con Outdoora, punta a portare l’Urban Art nei luoghi del viaggio, reinterpretando la sosta non come un semplice momento funzionale, ma come un’esperienza consapevole e immersiva. A Badia al Pino, crocevia quotidiano di flussi autostradali, il progetto assume un valore particolare, legandosi fortemente al paesaggio e all’identità toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Area di servizio diventa spazio per fare cultura

Da area di risulta a spazio verde al servizio della comunità: Ponteranica e lo studio Bonicelli premiati per il progetto di recupero dell’area di via VIII MarzoUn’area di risulta de-pavimentata e impreziosita con filari di alberi autoctoni e nuove pavimentazioni drenanti, restituendo alla comunità uno spazio...

Napoli, via libera al progetto del nuovo Largo Maradona: lo spazio diventa area pubblica attrezzataVia libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di...

Mirabella Eclano, cambia lo skyline al Passo l'area di servizio in disuso diventa un parcheggioLa storica area di servizio Agip lungo la trafficata Statale delle Puglie, alla frazione Passo di Mirabella Eclano, ritratta anche sulle vecchie cartoline di scorci eclanesi come simbolo di progresso, ... ilmattino.it

Sull'A2 riaperta le aree di servizio di GaldoLo ha reso noto l'Anas, specificando che si tratta di un'importante innovazione nell'erogazione dei servizi nelle nuove aree è rappresentata dall'introduzione di stazioni di ricarica di tipo ... ansa.it

