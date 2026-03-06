Arbitro designato per il derby Milan-Inter nella 28ª giornata di Serie A

Per la 28ª giornata di Serie A, è stato scelto l’arbitro che dirigerà il derby tra Milan e Inter. La partita si presenta come un momento importante del campionato e l’arbitro assegnato ha il compito di garantire il regolare svolgimento dell’incontro. La designazione è ufficiale e specifica chi sarà a bordo campo durante questa sfida.

La tensione cresce in vista del Derby della Madonnina, che vede Milan e Inter contrapporsi nel cuore di Milano. L'attesissimo incontro di Serie A si svolgerà allo stadio San Siro, e l'arbitro Daniele Doveri è stato designato per dirigere questa sfida emozionante. Il match avrà luogo domenica sera e rappresenta un'importante opportunità per entrambe le squadre nel corso della stagione 2025-2026. Il Milan, attualmente in seconda posizione, cerca di ridurre il distacco di dieci punti dalla capolista Inter, dopo aver giocato 27 gare.