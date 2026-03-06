Aquila Trento-Dinamo Sassari | dove vedere la partita in tv e formazioni

La partita tra Dolomiti Energia Trento e Dinamo Sassari si svolgerà presto, attirando l'attenzione degli appassionati di basket. La sfida si giocherà in diretta televisiva, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i giocatori si preparano per l’incontro, che rappresenta un momento importante nel loro campionato.

Il confronto tra dolomiti energia trentino e banco di sardegna sassari si presenta come un momento chiave del calendario, con entrambe le squadre determinate a restare in corsa per gli obiettivi stagionali. Trentino arriva da una sconfitta sul campo avversario a Cantù, mentre Sassari cerca una reazione dopo l'ultima battuta d'arresto interna contro Tortona. L'appuntamento è fissato per sabato 7 marzo 2026 alle ore 19:30, con la partita trasmessa su LBATV e Sky Sport Basket. Arbitri designati: Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Marco Attard. Questa sfida chiuderà il 31° confronto di Serie A tra le due formazioni, con un equilibrio sul 15-15 complessivo.