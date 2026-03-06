Domani alle 21.15 presso l’auditorium del Centro Mondiale della Poesia si terrà il secondo appuntamento della 12esima edizione delle Serate Musicali, con un concerto al piano interpretato da Schiavo e Marchegiani. L’evento vede protagonisti due musicisti che si esibiranno davanti al pubblico in un programma musicale dedicato. L’ingresso è previsto per la serata di domani.

Secondo appuntamento in cartellone per la 12esima edizione delle Serate Musicali domani, alle 21.15, all’auditorium del Centro Mondiale della Poesia. Ci sarà il concerto del duo Schiavo-Marchegiani, che celebra vent’anni di sodalizio artistico. Dal 2006 Sergio Marchegiani e Marco Schiavo (nella foto) affiancano all’intensa attività solistica un percorso stabile in duo pianistico, costruendo negli anni un’identità interpretativa riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. In vent’anni di attività hanno tenuto quasi mille concerti nelle sale più prestigiose del mondo collaborando con importanti orchestre internazionali. Artisti del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appuntamento con la musica. Al piano Schiavo e Marchegiani

Colleferro. Sabato 31 Gennaio al Mercato Coperto. Appuntamento con Arte, Degustazioni, Musica e Cultura con “Art Exhibition” a cura di Monica CiriaciCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’occasione di incontro e condivisioni tra Degustazioni, Musica e Cultura ma soprattutto Arte.

Leggi anche: Appuntamento in chiesa con la musica e i suoni dell'arpa di Cecilia Aurora Cuccolini

Una selezione di notizie su Appuntamento con la musica Al piano....

Temi più discussi: Appuntamento con la musica. Al piano Schiavo e Marchegiani; Tre appuntamenti di musica e teatro per famiglie con il Ghedini - La Guida; Appuntamento con la musica classica nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina; Montesilvano. Gran Finale per 'Oltre le Note', l'ultimo appuntamento con la Musica e il Teatro.

Appuntamento con la musica classica nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale SalentinaLECCE - Ancora un grande appuntamento con la musica classica impreziosisce il cartellone della 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. corrieresalentino.it

Alba, penultimo appuntamento con la rassegna Musica in Museo: arriva l'Italian Spirit TrioSarà la sala Maccario del Museo Eusebio ad ospitare il concerto, in programma il 7 marzo. Prenotazione consigliata ... cuneodice.it

San Giuseppe, Capo della Sacra Famiglia – Adorazione Eucaristica Torna l’appuntamento del giovedì sera con l’Adorazione Eucaristica curata dalla Pastorale Giovanile. Oggi fr. Italo Santagostino OFM Cap, parroco della Parrocchia San Francesco di San - facebook.com facebook

Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Lina Palmerini @italobocchino, @marcotravaglio e Franco Bernabè x.com