Appartamenti a prezzi calmierati stanze per studenti e orti | così rinascerà Cascina Boldinasco

Un nuovo progetto trasformerà Cascina Boldinasco in via de Lemene, con l’obiettivo di riqualificare l’area. Verranno realizzati appartamenti a prezzi calmierati, stanze per studenti e orti condivisi. Dopo l’approvazione del progetto, inizieranno i lavori di ristrutturazione, che coinvolgeranno l’intera struttura. La fase preparatoria è in corso, mentre i dettagli sulla futura gestione sono ancora da definire.

Il comune ha individuato un'impresa che si occuperà della progettazione e della realizzazione dei lavori della struttura nel quartiere Gallaratese Presto ci sarà il progetto, poi partiranno i lavori che porteranno alla riqualificazione della “Cascina Boldinasco” in via de Lemene. Potrebbe esserci il lieto fine per la cascina del Gallaratese, da anni al centro di annunci di riqualificazione (il primo risale al 2018, ma altre operazioni erano state annunciate nel 2021). Palazzo Marino, dopo una vicenda travagliata, ha trovato un operatore economico che si occuperà della riqualificazione dello storico stabile e della gestione dei servizi abitativi che qui saranno realizzati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nell’ex distretto militare di Baggio il più grande parco urbano di Milano e 700 appartamenti a prezzi calmieratiMilano, 23 dicembre 2025 – È stato approvato con una delibera di Giunta il Protocollo d'Intesa firmato dal Comune di Milano e da Invimit Sgr Spa...

Abitazioni a prezzi calmierati, i progetti locali e del GovernoIl calo del potere d’acquisto e lo squilibrio tra domanda e offerta stanno rendendo la casa sempre meno accessibile nelle aree urbane: secondo...