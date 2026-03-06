Apimell Seminat e Buon Vivere taglio del nastro a Piacenza Expo

A Piacenza Expo si è tenuta l’inaugurazione dell’edizione 2026 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, tre fiere di primavera dedicate rispettivamente all’apicoltura, al giardinaggio, all’orticoltura e alle specialità enogastronomiche. La giornata ha visto un grande afflusso di visitatori che hanno partecipato alle diverse esposizioni e iniziative proposte dagli organizzatori. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con eventi e incontri dedicati agli operatori del settore.

Le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate al mondo dell'apicoltura, del giardinaggio, dell'orticoltura e delle tipicità enogastronomiche continueranno fino a domenica