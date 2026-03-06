aozhe zhang inaugura la stagione dei concerti

Aozhe Zhang apre la stagione dei concerti con un evento che vede come protagonista il vincitore del Concorso Internazionale Paganini di Genova 2025. L’appuntamento si svolge in una location cittadina e raccoglie un pubblico interessato alle esibizioni di giovani talenti. L’artista cinese si esibisce con un programma che mette in risalto le sue capacità tecniche e interpretative.

Sarà con il vincitore del prestigioso Concorso Internazionale Paganini di Genova 2025, il giovanissimo violinista di appena 17 anni, Aozhe Zhang, che sarà accompagnato al pianoforte dalla pianista Beini Xie, venerdì 6 marzo, alle 21, presso il Teatro Concordia di San Benedetto, la serata inaugurale della Stagione dei Concerti 2026. Per il vincitore del Paganini si tratta della prima tournèe in Italia, dopo la vittoria dell’ottobre 2025, realizzata proprio dalla Gioventù Musicale d’Italia, che si terrà esclusivamente nelle Marche: dopo Camerino, a San Benedetto del Tronto (oggi), quindi a Fabriano (domani). Un evento davvero da non perdere, che consentirà di ascoltare una delle promesse del concertismo internazionale, che si è imposto su oltre cento concorrenti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

