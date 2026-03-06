anziano derubato di attrezzature agricole del valore di 4mila euro

Un anziano di Montalto Pavese è stato vittima di un furto di attrezzature agricole del valore di circa 4mila euro. I ladri hanno preso diversi mezzi e materiali appartenenti all’uomo, che si trovavano nella sua proprietà. L’episodio è avvenuto nella giornata del 6 marzo 2026 e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Montalto Pavese (Pavia), 6 marzo 2026 – Avrebbe rubato a un anziano mezzi e materiali agricoli per un valore di 4mila euro. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Montalto Pavese hanno deferito in stato di libertà un uomo e restituito l’intera refurtiva al proprietario 75enne. L’operazione è partita da una denuncia presentata a Milano il mese scorso da un pensionato di 75 anni che aveva segnalato il saccheggio del proprio terreno. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di individuare il presunto responsabile e di rinvenire la refurtiva. P.M. residente nella zona di Borgoratto Mormorolo e ora denunciato in stato di libertà alle autorità competenti, durante le operazioni di perquisizione e controllo, è stato trovato in possesso di quanto era stato sottratto all’anziano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

