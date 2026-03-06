Anziana umiliata | arresto in RSA 5 indagati per maltrattamenti

Un operatore socio-sanitario è stato arrestato in seguito a un'ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria, che ha disposto il suo fermo per maltrattamenti su un'anziana in una RSA di Melito di Porto Salvo. Complessivamente, cinque persone sono indagate nell'inchiesta, che riguarda episodi di umiliazione e maltrattamenti ai danni di alcuni anziani ospiti della struttura.

Un'ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria ha sigillato la libertà di un operatore socio-sanitario accusato di maltrattamenti in una struttura di Melito di Porto Salvo. Cinque altre figure sono state denunciate per negligenza e violenza contro un'anziana ultracentenaria, vittima di umiliazioni sistematiche all'interno della R.S.A. locale. L'indagine, scatenata dalla segnalazione di una figlia preoccupata per i lividi sulla pelle della madre, ha portato all'arresto domiciliare di uno dei responsabili diretti degli abusi. La catena delle violenze nella struttura di Melito Tutto è iniziato nel settembre del 2025, quando una delle figlie della donna ha notato segni fisici sospetti durante le visite alla residenza sanitaria.

