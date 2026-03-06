Anusca in Prefettura | giornata di formazione digitale per i servizi demografici

Questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolta una giornata di formazione dedicata alla digitalizzazione dei servizi demografici. L’evento ha coinvolto operatori e funzionari pubblici, con l’obiettivo di aggiornare le competenze e migliorare le procedure amministrative. La sessione si è concentrata sulle nuove tecnologie e sulle modalità di implementazione nel settore pubblico.

Una mattinata di studio che ha coinvolto operatori delle province di Brindisi, Lecce e Taranto per affrontare le sfide dell'Archivio nazionale informatizzato BRINDISI - Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, un'importante giornata di studio dedicata all'evoluzione digitale dei servizi demografici. L'evento, organizzato dall'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe (Anusca), dal titolo "Ansc: il lato pratico per l'Ufficiale di Stato civile", ha visto la partecipazione numerosa e attenta di amministratori e operatori dei servizi demografici delle province di Brindisi, Lecce e Taranto. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del prefetto di Brindisi, Guido Aprea, seguiti dall'introduzione di Guido Giacovelli, presidente provinciale Anusca.

