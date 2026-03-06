Antonelli inizia a graffiare Russell lo snobba? E lui si mette subito davanti

Nella prima giornata di prove libere a Melbourne, Antonelli ha registrato il miglior tempo, superando il compagno di squadra, considerato uno dei favoriti per il titolo. Russell, presente alla sessione, non ha risposto immediatamente, ma Antonelli si è subito posizionato davanti, lasciando intuire un passo deciso. La sessione ha visto anche altri piloti in pista, con vari riscontri di velocità.

Per Kimi Antonelli quest’anno l'aria di Melbourne ha un profumo molto diverso. Al suo secondo anno in F1, il talento italiano ha subito chiarito come il processo di maturazione per guardare negli occhi i piloti più forti della griglia stia continuando senza interruzioni. Dopo la complicata estate del 2025, segnata da un’autocritica feroce per prestazioni che lui stesso non riteneva all’altezza, in particolare dopo il GP del Belgio, il venerdì di Albert Park ha messo in luce un pilota convinto, consapevole dei propri mezzi ed evidentemente più padrone dei segreti di circuiti che ora conosce bene e affronta senza timidezze. La nuova era della Formula 1, inaugurata da regolamenti tecnici inediti e vetture rivoluzionate sia nel telaio che nella power unit, è iniziata ufficialmente a Melbourne, in Australia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

