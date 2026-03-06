Anticipazioni Amici 25 puntata 8 marzo 2026 | colpo di scena con la produzione che cambia le regole Una ballerina l’unica eliminata

Nella registrazione di Amici 25 del 4 marzo, la produzione ha annunciato un cambio di regole che ha coinvolto l’intera trasmissione. Durante la puntata del 8 marzo 2026, si è verificato un colpo di scena con una ballerina che si è trovata ad essere l’unica eliminata. La decisione ha suscitato sorpresa tra i partecipanti e il pubblico presente in studio.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi 25, avvenuta mercoledì 4 marzo. Secondo le anticipazioni diffuse da "Superguidatv", la produzione del talent ha deciso di intervenire modificando le regole per l'accesso al Serale, aprendo di fatto le porte della fase finale a quasi tutti gli allievi della scuola.