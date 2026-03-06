Anson Boon sullo scioccante Good Boy | È stato interessante riflettere su quanto controllo e libertà siano necessari per diventare una brava persona

Anson Boon, premiato come Miglior Attore alla Festa del Cinema di Roma, ha commentato il suo ruolo di Tommy nel film Good Boy. Durante l'evento, ha parlato di come il film lo abbia portato a riflettere sul rapporto tra controllo e libertà, temi centrali nel suo personaggio. La sua interpretazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, contribuendo al successo della pellicola.

Premiato come Miglior Attore alla Festa del Cinema di Roma, per il ruolo di Tommy in Good Boy, in uscita nelle sale italiane il 6 marzo, Anson Boon descrive il suo personaggio come «un diciannovenne con tutta la libertà del mondo, che ama poter fare quello che vuole senza badare alle conseguenze, ma che non ha ricevuto molte attenzioni nella sua vita e ne soffre. Quando Chris e Kathryn (rispettivamente Stephen Graham e Andrea Riseborough, ndr.) lo spogliano di questa libertà, prende forma la Sindrome di Stoccolma. Ed è interessante riflettere su quanto controllo e quanta libertà siano necessari a un teenager per diventare una persona perbene.» Raggiunto telefonicamente in una giornata off dalle riprese - dovrebbe essere sul set della seconda stagione della serie Netflix Mobland -, l’attore britannico ha risposte centrate ed elaborate. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

