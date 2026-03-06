Anniversario morte Libero Liberati | il Moto Club Terni ricorda il Cavaliere d’Acciaio

Il Moto Club Terni ha commemorato l’anniversario della morte di Libero Liberati, noto come il “Cavaliere d’Acciaio”. Sono passati sessantaquattro anni dal 5 marzo 1962, ma il suo nome e il suo ricordo sono ancora molto vivi tra i cittadini di Terni, siano essi appassionati di motori o meno. La cerimonia ha coinvolto membri del club e cittadini che hanno reso omaggio al pilota ternano.

Domenica 8 marzo appuntamento prima al monumento dello stadio, poi al cimitero cittadino e infine al luogo dove il campione è venuto a mancare a Cervara “Nonostante siano trascorsi sessantaquattro anni dal 5 marzo del ’62, il ricordo di Libero Liberati, Libero, il Cavaliere d’acciaio, lu ternano volante, è ancora vivo e presente nella mente e nei cuori di tutti i ternani, appassionati e non. ” A sottolineato il Moto Club Terni e la consigliera comunale di Alternativa popolare Marina Severoni. “Liberati che fu Campione del Mondo della classe 500cc al termine della stagione 1957 in sella alla Gilera 4C, trovò la morte durante una girata in moto, un allenamento, che doveva essere propedeutico al farsi trovare pronto per quello che si preannunciava l’anno del ritorno alle competizioni che contavano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, il ‘Viale dei Campioni’ in omaggio a Libero Liberati e Paolo Pileri: "Certifichiamo l'ingresso in città"

Casapulla ricorda monsignor Buro nel 25° anniversario della morteUn momento di memoria e gratitudine per una figura che ha segnato la storia ecclesiale locale e internazionale.