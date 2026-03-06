Un esposto è stato presentato all'Anac riguardo al cosiddetto Palazzaccio Gate, coinvolgendo l'Autorità Nazionale Anticorruzione in un procedimento che riguarda presunte irregolarità. L'avvocato Romolo Reboa, leader di uno dei vari Comitati per il Sì, ha annunciato pubblicamente l'inizio dell'azione, commentando con un sorriso la situazione. La questione è ora sotto l'attenzione dell'ente competente.

"Con l'esposto all'Anac il Palazzaccio Gate è avviato", dice sorridendo l'avvocato Romolo Reboa, a capo di uno dei tantissimi Comitati per il Sì che ha scoperto l'inimmaginabile. Non esiste un contratto, né d'affitto né di comodato, che autorizzi l'Anm ad avere in concessione il sesto piano del Palazzaccio. Il direttore del Demanio Roma Capitale Massimo Babudri, che ne è custode, non risponde. Ma se il sindacato delle toghe potrebbe in qualche modo sanare una situazione di "abusivismo" che, secondo quanto ammesso al Giornale dal leader Anm Cesare Parodi, va avanti da alcuni anni - almeno dal 2005 secondo Reboa - lo stesso non può dirsi per il Comitato del No dell'Anm, la cui sede formale è negli stessi uffici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anm abusiva in Cassazione. "E ora intervenga l'Anac"

Russia, mandato d’arresto per il giudice italiano Aitala. Anm: “Governo intervenga”Il giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Salvatore Aitala, che aveva spiccato dall’Aja il mandato di cattura per il presidente russo...

Comitato per il Sì all'attacco: "L'Anm occupa il sesto piano della Cassazione, è legittimo?"Avviata una richiesta di accesso agli atti per verificare contratti, autorizzazioni e spese relative agli spazi al sesto piano del “Palazzaccio" Nel...

Contenuti e approfondimenti su Anm abusiva.

Temi più discussi: L'Anm in Cassazione abusiva stile Salis. Ora arriva l'esposto; Il Comitato del No abusivo come l’Anm. Parodi si giustifica: è colpa del Demanio; L'Anm a gamba tesa, fa propaganda per il No all'interno del palazzo della Cassazione. Il Comitato per il Sì insorge.

L'Anm in Cassazione abusiva stile Salis. Ora arriva l'espostoL'Istituto è presieduto dal Primo presidente della Corte di Cassazione, ha un board e una segreteria, gestisce beni ed eroga sussidi e premi, visto che dal 1951 in automatico preleva lo 0,3% degli ... ilgiornale.it

Il Comitato del No abusivo come l’Anm. Parodi si giustifica: è colpa del DemanioIl leader del sindacato delle toghe replica al Giornale: situazione da sanare dal 2023 ... msn.com

Il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema A Milano gli islamisti “piangono” l’Ayatollah Anm abusiva: c’è l’esposto Effetto Landini alla Cgil: cresce la Cisl La prima pagina del Giornale è in edicola x.com

Andrea Reale, membro del direttivo dell'#Anm, si smarca in vista del #ReferendumGiustizia: "Perché voto Sì" - facebook.com facebook