Anima | -67 milioni a febbraio ma 216 miliardi gestiti
Anima Holding ha registrato una perdita di 67 milioni di euro nella raccolta netta di febbraio 2026, escludendo le deleghe assicurative di ramo I. Nonostante questa diminuzione, la società continua a gestire un patrimonio complessivo di 216 miliardi di euro. La perdita si riferisce esclusivamente alla raccolta netta del mese e non coinvolge altre attività o patrimoni gestiti dalla società.
Anima Holding registra un saldo negativo nella raccolta netta di febbraio 2026, con una perdita di 67 milioni di euro escludendo le deleghe assicurative di ramo I. Il totale delle masse gestite sale comunque a 216 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi due mesi del nuovo anno solare, il deficit cumulativo raggiunge i 240 milioni di euro, un dato che riflette la volatilità dei flussi di capitale nel settore della gestione patrimoniale. Nonostante l'emorragia di liquidità nei primi sessanta giorni, il portafoglio complessivo continua a espandersi in termini...
Generali e Swiss Life: Nasce il colosso globale degli employee benefit, oltre 3 miliardi di euro gestiti.L'11 febbraio 2026 segna una data cruciale per il Gruppo Generali e per il panorama internazionale degli employee benefit.
Grosseto sotto accusa: 1,5 milioni dei parcheggi gestiti maleLa Corte dei conti ha sollevato un allarme rosso sulla gestione finanziaria del Comune di Grosseto, evidenziando un deficit di trasparenza e un...
