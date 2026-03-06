Anfiteatro e Mitreo gratis per le donne l' 8 marzo

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Ministero della Cultura permette l’ingresso gratuito per tutte le donne nei musei e nei siti culturali statali. L’Anfiteatro Campano e il Mitreo saranno aperti senza costi per le visitatrici, offrendo così l’opportunità di accedere a questi luoghi storici senza pagare. L’iniziativa mira a celebrare questa ricorrenza attraverso l’arte e la cultura.

A lei era dedicato uno dei più celebri santuari del mondo romano, il santuario di Diana Tifatina, considerato "il santuario federale dei Campani" e sul cui podio fu costruita, a partire già dal VI sec. d.C., la basilica di S. Michele, riedificata nell'XI sec. d.C. dall'abate Desiderio. Il santuario, collocato a circa tre miglia e mezzo a nord-est di Capua antica, alle pendici del monte Tifata e allo sbocco in pianura del fiume Volturno, sorgeva in un luogo ameno, ricco di boschi e sorgenti naturali. Esso si lega strettamente al mito della fondazione di Capua, all'eroe troiano Capys ed alla cerva bianca che, vissuta per più di mille anni, lo aveva allattato, e che lì veniva onorata come ancella della dea.

8 marzo al museo: ingressi gratis per tutte le donne

8 marzo: a Ercolano il Parco archeologico gratis per le donneTempo di lettura: 2 minutiAnche il Parco archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in occasione della...