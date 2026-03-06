Android 16 qpr3 | tre impostazioni nascoste da provare

L'ultimo aggiornamento Android 16 QPR3 per i dispositivi Pixel introduce tre impostazioni nascoste che gli utenti possono esplorare. Tra queste, ci sono modifiche alle opzioni di connettività e di gestione della posizione, che ora sono più accessibili ma non immediatamente visibili nelle impostazioni standard. Il testo analizza nel dettaglio le caratteristiche di queste nuove configurazioni e come attivarle.

l'aggiornamento android 16 qpr3 è stato avviato in rollout ufficiale, con disponibilità immediata sui modelli Pixel in diverse regioni. Le nuove opzioni mirano a offrire maggiore controllo sull'uso della rete, sulla gestione energetica e sulla visibilità delle applicazioni che richiedono la posizione, migliorando l'esperienza complessiva senza compromettere le prestazioni.

