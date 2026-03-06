Android 16 qpr3 barra di ricerca del pixel launcher perde redesign espressivo m3

Nell’aggiornamento Android 16 QPR3, la barra di ricerca del Pixel Launcher ha perso il redesign espressivo di M3 e ora utilizza l’app Google. Sono state apportate modifiche al layout della schermata principale, con cambiamenti visibili nell’aspetto e nel funzionamento della funzione di ricerca. Questa analisi si concentra sull’evoluzione della ricerca nel launcher e sulla sua integrazione con l’app Google.

questa analisi presenta l'evoluzione della pixel launcher search nel contesto di android 16 qpr3, evidenziando la migrazione verso l'app google e le modifiche al layout della home. si osserva un cambiamento significativo nel modo in cui è accessibile la ricerca, con una progressiva integrazione delle funzioni di intelligenza artificiale (ai mode) e una ridefinizione della posizione degli elementi principali. in dicembre, la funzione di ricerca della pixel launcher è stata sostituita dall'app google. l'aggiornamento di marzo di android 16 qpr3 consolida questa direzione progettuale, rimuovendo la barra di ricerca material 3 express ive dalla schermata iniziale.