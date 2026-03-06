ancora il cartello alla pompa no grazie

La crisi energetica e l’attivismo sui prezzi del ministro Adolfo Urso contro gli "speculatori". Un déjà-vu da evitare assolutamente Le disgrazie non arrivano mai da sole. La guerra in Medio oriente produce un aumento del presso del petrolio e un aumento del costo dell’energia attiva il ministro Adolfo Urso. Così ieri è corso un brivido lungo la schiena di molti operatori di mercato quando il Mimit ha convocato una riunione della “Commissione di allerta rapida” per la sorveglianza dei prezzi, allo scopo di monitorare l’andamento dei mercati energetici e in particolare dei prodotti petroliferi e dei carburanti. “Abbiamo rafforzato il... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

