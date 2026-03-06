Ancona | dopo la dialisi tre lo accerchiano e gli spezzano una gamba

A Ancona, un cittadino peruviano di 41 anni, è stato circondato da tre persone subito dopo aver terminato una seduta di dialisi all’ospedale. In pieno giorno, gli aggressori gli hanno rotto una gamba, lasciandolo a terra. L’episodio si è verificato pochi minuti dopo il suo arrivo in città, senza che ci siano stati interventi da parte di passanti o forze dell’ordine.

Un cittadino peruviano di 41 anni, appena uscito dall'ospedale dopo una seduta di dialisi, è stato accerchiato in pieno giorno a Ancona. Tre aggressori hanno tentato la rapina in piazza Cavour, spezzandogli una gamba con un calcio violento. L'evento si è verificato il 5 ottobre 2022, ma le ripercussioni legali giungono solo oggi, nel marzo del 2026, quando un unico imputato si presenta in aula. Mentre due complici restano irreperibili, il processo penale sta per raggiungere la fase finale della discussione e della sentenza prevista per il 21 maggio prossimo. La violenza in pieno giorno nel cuore urbano. Il luogo scelto per l'agguato non era un vicolo buio o una zona periferica, bensì il centro nevralgico della città, dove la vita quotidiana scorre indisturbata.