Anche al Real Madrid i troppi infortuni diventano un caso | il club ha chiesto di rivedere i programmi di allenamento

Il Real Madrid ha richiesto di rivedere i programmi di allenamento a causa di un numero elevato di infortuni tra i giocatori. La situazione sta creando tensioni all’interno del club, che sta cercando di capire le ragioni di questa serie di incidenti. La questione riguarda direttamente la gestione degli allenamenti e la salute dei calciatori. La squadra sta monitorando attentamente gli sviluppi.

Nubi di sospetto appesantiscono il clima di Madrid: troppi infortuni stanno minando la competitività dei Blancos e Perez vuole vederci chiaro. Il punto di El Mundo. Real Madrid, troppi infortuni: Florentino Perez vuole chiarezza. Si legge su El Mundo Secondo quanto appreso da El Mundo, la dirigenza del club blanco ha chiesto a Niko Mihic, capo dei servizi medici, e ad Antonio Pintus, responsabile della preparazione atletica, i due uomini di massima fiducia di Florentino Pérez in questi settori, di rivedere i programmi di allenamento che i giocatori seguono sia nel centro sportivo sia con i rispettivi preparatori personali a casa. Dal mese di agosto 2023 si sono registrate sette rotture del legamento crociato e, negli ultimi mesi, troppi problemi muscolari: una situazione che ha penalizzato la squadra in momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

