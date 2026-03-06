amici e nemici con pirozzi pregliasco cerasa e rispo

Sabato 7 marzo, dalle 8.30 alle 10, va in onda su Radio 24 la trasmissione “Amici e nemici” condotta da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata sono Pirozzi, Pregliasco, Cerasa e Rispo. La trasmissione affronta temi di attualità e confronto tra diversi punti di vista. La programmazione si inserisce nel palinsesto mattutino della radio.

Sabato 7 marzo, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno Nicoletta Pirozzi (Responsabile delle relazioni istituzionali e del programma “UE, politica e istituzioni” dell’Istituto Affari Internazionali), Lorenzo Pregliasco (co-fondatore e direttore responsabile di YouTrend), Claudio Cerasa (giornalista e scrittore, direttore del quotidiano Il Foglio), Patrizio Rispo (attore di cinema, teatro e TV, volto noto della fiction di Rai 3 “Un posto al sole”). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 circa sarà ospite del programma Nicoletta Pirozzi. Con lei i conduttori discuteranno della guerra in Iran e del ruolo dell’Unione europea in questa crisi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

