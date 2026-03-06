Ambrosini rivela | Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui sono entrato a Milanello

L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha condiviso il suo ricordo più bello legato alla carriera sportiva. Ha raccontato che il momento più significativo è stato il giorno in cui è entrato a Milanello, il centro sportivo del club. La dichiarazione si concentra su quell’istante particolare e su cosa rappresenti per lui.

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è stato intervistato durante l'ultima puntata del format di DAZN 'Legends Road'. Tra i tanti temi, l'ex numero 23 rossonero ha svelato quelli che sono, per lui, i ricordi più belli e vivi della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole. "Le vittorie sono quelle che ti rimangono ma se devo darti un flash della mia vita sportiva ti dico il giorno in cui sono entrato a Milanello. Quello mi provoca qualcosa, più delle vittorie. È un'emozione diversa. Quello che più mi sento mio è quello, il distacco dalla famiglia, l'arrivo in una realtà enorme, i genitori che mi lasciano li e se ne vanno".