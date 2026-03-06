Ambrosini rivela | Derby a cui sono più legato? Quelli in Champions Leao ha ragione …

L'ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, ha condiviso in un'intervista con 'La Gazzetta dello Sport' quali sono i derby che gli sono più cari, specificando che tra tutti quelli disputati, quelli in Champions League occupano un posto speciale nel suo cuore. Ha anche commentato le parole di Leao, confermando la sua opinione. La sua testimonianza mette in luce la sua attaccamento a competizioni europee e partite di rilievo.

Manca sempre meno al derby di Milano in programma domenica sera alle ore 20:45. L'atmosfera intorno al big match della 28^ giornata comincia a scaldarsi sempre di più, vista l'importanza in ottica Scudetto che la gara porta con sé. In vista della stracittadina, nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista ad un'ex giocatore del Milan che di derby ne ha vissuti parecchi. Parliamo di Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, che ai microfoni della 'Rosea' ha rivelato i derby a cui è più legato. Non solo, l'ex Milan ha spiegato quanto vale questa gara per i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

