Alzheimer | la malattia potrebbe partire dalla pelle polmoni e intestino

Recenti studi suggeriscono che l’Alzheimer potrebbe avere origini in altri organi come pelle, polmoni e intestino, oltre al cervello. La ricerca fino a ora si è concentrata principalmente sull’analisi cerebrale, lasciando in secondo piano il ruolo di altri tessuti e sistemi corporei. Questa nuova direzione potrebbe aprire strade diverse per comprendere meglio la malattia.

Per decenni, la ricerca sull’Alzheimer si è concentrata quasi esclusivamente sul cervello, considerato il luogo d’origine della malattia. Tuttavia, un’ampia analisi genomica suggerisce che i processi che innescano la neurodegenerazione possano avere origine in organi periferici come pelle, polmoni e intestino, decenni prima della comparsa dei primi sintomi cognitivi. Se confermata, questa prospettiva rivoluzionerebbe sia la comprensione della malattia sia le strategie terapeutiche e preventive. La ricerca è stata condotta da Cesar Cunha presso il Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research in Danimarca, insieme a un team internazionale di scienziati. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Alzheimer: la malattia potrebbe partire dalla pelle, polmoni e intestino L'Alzheimer potrebbe non essere solo una malattia del cervelloDopo decenni di fallimenti, la ricerca apre a nuove ipotesi: il morbo di Alzheimer potrebbe nascere da una risposta immunitaria fuori controllo La... Alzheimer, aumentare i livelli di una molecola chiave protegge dalla malattiaUno studio internazionale molto importante ha dimostrato che aumentare i livelli di una molecola naturale può aiutare a ripristinare la memoria nei... Perché si muore di Alzheimer #medicina #alzheimer Una raccolta di contenuti su Alzheimer la malattia potrebbe partire.... Temi più discussi: Alzheimer. Scoperto un nuovo meccanismo che può modulare l’infiammazione associata alla malattia; Le CAR-T oltre l’oncologia: primi dati preclinici nell’Alzheimer; Evidenziata una connessione diretta tra inquinamento atmosferico e malattia di Alzheimer; Prima che i ricordi svaniscano: la proteina che predice l’Alzheimer vent’anni prima. «L'Alzheimer non parte dal cervello». Lo studio che prova a stravolgere ciò che sappiamo sulla malattiaIl morbo di Alzheimer è stato a lungo considerato un disturbo che ha origine nel cervello, ma un'analisi genomica (lo studio completo ... msn.com Un farmaco antipertensivo efficace contro l’Alzheimer? Potrebbe rallentare la malattiaUno studio condotto negli USA suggerisce che il candesartan, un antipertensivo, potrebbe avere un effetto neuroprotettivo specifico su meccanismi di danno molecolare tipici delle prime fasi ... quotidianosanita.it Trento, 60 posti in più e Centro diurno Alzheimer: via ai lavori alla Rsa San Bartolomeo - facebook.com facebook Dai guardiani del cervello una nuova arma contro l'Alzheimer. Se confermati negli esseri umani, questi risultati potrebbero aprire una nuova strada #ANSA x.com