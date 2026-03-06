Alonso ha affermato che senza ricambi la strategia della squadra risulta compromessa. Honda fornisce supporto, ma ci sono ancora difficoltà. Nel frattempo, l’Aston Martin prosegue con lo sviluppo della AMR26, cercando di risolvere alcune criticità emerse fin dall’inizio della stagione. La squadra lavora per migliorare le performance della vettura, mentre il pilota si confronta con le attuali sfide.

Durante i 34 giri complessivi percorsi nei primi due turni di libere, emerge una chiara fibrillazione legata alla power unit Honda che ha impedito un ritmo pieno alle monoposto di Silverstone sia nella sessione mattutina sia in quella pomeridiana. Fernando Alonso ha confermato che i dati raccolti nelle libere non mostrano grandi differenze rispetto ai test, e che la quantità di tornate è stata contenuta a causa dei problemi riscontrati. Per questo motivo è necessario recuperare terreno nel programma del weekend e contare su una sessione di Libere 3 più tranquilla. Il pilota di Oviedo ha insistito sull’analisi dei dati e sulla finestra operativa della vettura, segnalando l’arrivo di un pacchetto di novità destinato a questa gara e la necessità di capire come mettere a punto l’assetto in funzione di tali aggiornamenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alonso: "Senza ricambi, la strategia è compromessa. Honda ci supporta, ma...

Alonso sulla Honda: "Motore in ritardo, ma recupereremoNel 2026 Aston Martin si prepara a una stagione decisiva, affidando la Power Unit a Honda e affidando la direzione tecnica a Adrian Newey.

Adrian Newey critica le vibrazioni del V6 Honda, Alonso dissenteNel fine settimana di Melbourne Aston Martin è stata costretta ad affrontare una criticità legata alla power unit Honda, caratterizzata da vibrazioni...

Aggiornamenti e notizie su Alonso Senza ricambi la strategia è....

Discussioni sull' argomento F1 | Aston Martin: a Melbourne con carenza di ricambi Honda, farà pochi giri?; Alonso: Siamo fermi alla casella zero per colpa dei problemi di Honda, non hanno pezzi di ricambio; F1 GP Australia | Alonso, bordate a Honda: Criticità continue, siamo legati alle scorte di ricambi; F1 | GP Australia, Alonso: Honda non ha pezzi di ricambio.

Alonso: Siamo fermi alla casella zero per colpa dei problemi di Honda, non hanno pezzi di ricambioL'Aston Martin nel venerdì di Melbourne ha chiuso a cinque secondi dalla vetta con Fernando Alonso e a sei con Lance Stroll ... formulapassion.it

Alonso ha dichiarato che «persino il nostro chef potrebbe guidare queste monoposto», Verstappen che la Formula 1 è diventata una «Formula E sotto steroidi». Perché i piloti sono così critici verso le nuove macchine ibride x.com

Adrian Newey rivela perché Aston Martin si è ritrovata in crisi al via della F1 2026: la verità sui problemi Honda emersa solo a novembre. A Melbourne Alonso e Stroll già nei guai. - facebook.com facebook