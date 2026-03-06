Almanacco | Venerdì 6 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 6 marzo è il 65º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 66º in quelli bisestili, e mancano ancora 300 giorni alla fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano compleanni e si indica il santo del giorno. Inoltre, viene riportato un proverbio popolare associato alla giornata.

Il 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano (il 66º negli anni bisestili). Mancano 300 giorni alla fine dell'anno. 12 a.C. - Ottaviano Augusto diviene Pontefice massimo e nello stesso giorno, in occasione della Festum Vestae, viene insediato il culto di Vesta nella sua dimora sul Palatino. 113 - Viene innalzata a Roma la Colonna Traiana per celebrare la conquista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano al termine delle sue campagne contro re Decebalo. 1475 - Nasce Michelangelo Buonarroti (a Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo). 1983 - Viene presentato il Motorola DynaTAC, il primo telefono cellulare della storia. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

