Gli Stati Uniti stanno pianificando la creazione di un grande impianto di alluminio con una capacità di mezzo milione di tonnellate. In passato il paese contava su 33 fonderie e produceva oltre 5 milioni di tonnellate di alluminio primario ogni anno, dimostrando una presenza significativa nel settore industriale. Questa iniziativa segna un nuovo intervento nel settore metallurgico statunitense.

C’è stato un tempo in cui gli Stati Uniti dominavano la produzione di alluminio primario, con 33 fonderie attive e oltre 5 milioni di tonnellate annue, un’infrastruttura industriale che rifletteva non solo potenza economica ma anche autonomia strategica. Oggi quel sistema si è ridotto a quattro impianti, per una produzione complessiva di circa 683.500 tonnellate, mentre nel 2024 le importazioni hanno raggiunto 5,46 milioni a fronte di esportazioni per circa 3 milioni tra prodotti lavorati e rottami, con un saldo netto negativo di 2,46 milioni di tonnellate che fotografa una dipendenza strutturale dall’estero. La produzione primaria parte... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Alluminio sotto pressione: gli Usa puntano a un maxi impianto da mezzo milione di tonnellate

