Allerta smog proseguono fino a lunedì 9 le misure emergenziali

Fino a lunedì 9 marzo sono in vigore a Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco, Maranello e Fiorano le misure emergenziali contro lo smog. La manovra regionale limita la circolazione dei veicoli più inquinanti, tra cui i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti. La restrizione riguarda specifici giorni e zone delle città coinvolte.

In tutta la provincia limiti alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 5 Fino a lunedì 9 marzo compreso restano in vigore a Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco. Maranello e Fiorano le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto in tutto il territorio comunale il divieto di spandimento liquami, fatta eccezione per lo spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Il prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Smog, proseguono fino a venerdì 16 le misure emergenziali in provincia di ModenaIl prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10... Smog, è bollino Rosso: proseguono le misure emergenziali fino al 2 marzo inclusoA seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono fino a lunedì 2 marzo... Una raccolta di contenuti su Allerta smog. Temi più discussi: Allerta smog, proseguono fino al 2 marzo a Forlì le misure emergenziali; Allerta smog in tutta la regione; Allerta PM10, prorogata l’ordinanza antismog: divieti estesi anche ai diesel Euro 5; Allerta smog, confermate fino a lunedì 2 marzo le misure emergenziali a Carpi. ALLERTA SMOG, PROSEGUONO LE MISURE EMERGENZIALIFino a venerdì 27 febbraio compreso restano in vigore a Modena le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, incl ... tvqui.it Allerta smog in tutta la regioneProseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Da domani 26 febbraio l’allerta smog si estende anche ai com ... ravennawebtv.it Scatta l’allerta smog in tutta la regione Da giovedì 5 marzo 2026 saranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Ri - facebook.com facebook Bollettino Liberiamo l'aria del 4 marzo 2026. Da domani scatta l'allerta smog in tutta la Regione Le misure emergenziali rimarranno in vigore fino a venerdì 6 marzo arpae.it/it/temi-ambien… x.com