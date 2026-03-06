Allerta smog prorogate le misure emergenziali | stop ai diesel Euro 5

Per le giornate di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo, si applicano ancora le misure emergenziali contro lo smog, secondo quanto comunicato da Arpae. Le restrizioni riguardano il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 5 e altre azioni di tutela ambientale. Le autorità hanno deciso di prorogare queste misure a causa delle condizioni di qualità dell'aria previste per quei giorni.

In riferimento al bollettino odierno di Arpae, si comunica che per le giornate di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo continueranno a essere in vigore le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di modellistica meteorologica di Arpae, indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 per il giorno di controllo e per i due giorni successivi. Le misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, che viene effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì, e rimangono attive fino al giorno di verifica seguente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

