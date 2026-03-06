Durante le Olimpiadi, l'Italia ha conquistato 30 medaglie, secondo quanto dichiarato dal segretario generale del Coni. Gli italiani, appassionati di sport invernali, hanno espresso entusiasmo e sorpresa, condividendo momenti di gioia e ammirazione per le imprese degli atleti azzurri. La vittoria di medaglie ha suscitato reazioni di soddisfazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

L’eccellenza italiana ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 nasce da un ecosistema vincente. Il Coni e la “confederazione delle federazioni” Noi italiani comuni, noi spettatori o appassionati di sport invernali, abbiamo fatto tutti “ohhh”, abbiamo spalancato gli occhi di fronte alle vittorie di Milano Cortina che sembravano miracoli, pensiamo ai due ori di Federica Brignone. Invece niente miracoli ma solo lavoro, programmazione, scienza, medicina. Una piramide di governance ben costruita. Vincere trenta medaglie non è un caso. Perché l’Italia, nonostante le mille lamentele e i soliti “gufi”, alle Olimpiadi è sempre così brava? La persona giusta cui porre la domanda è Carlo Mornati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alle Olimpiadi 30 medaglie e non per caso, dice il segretario generale del Coni Mornati

