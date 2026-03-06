Allarme missili stamattina a Dubai

Stamattina all’ora italiana, i residenti di Dubai hanno ricevuto un allarme sul telefono proveniente dal ministero dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti, che li invitava a cercare rifugio a causa di una possibile minaccia missilistica. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, senza ulteriori dettagli sulla natura o sull’origine della minaccia. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito altre informazioni al riguardo.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I paesi del Medio Oriente riducono la produzione giornaliera di petrolio. L'Arabia Saudita ha ridotto la produzione di petrolio tra 2 e 2,5 milioni di barili al giorno, mentre gli Emirati Arabi Uniti taglieranno la loro produzione fino a 800. 🔗 Leggi su Today.it

