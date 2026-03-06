Allarme bomba in Tribunale la procura aprirà un' inchiesta | la telefonata arrivata da Niguarda

Una telefonata anonima da Niguarda ha causato l’allarme bomba in Tribunale a Milano venerdì 6 marzo, portando all’evacuazione del palazzo di giustizia per circa sette ore. La procura ha annunciato che aprirà un’inchiesta per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni dietro l’episodio.

Il pm Nicola Rossato e il procuratore Marcello Viola iscriveranno formalmente il fascicolo dopo aver ricevuto le prime annotazioni di polizia giudiziaria da parte di Digos e carabinieri Il pm Nicola Rossato e il procuratore Marcello Viola iscriveranno formalmente il fascicolo dopo aver ricevuto le prime annotazioni di polizia giudiziaria da parte di Digos e carabinieri. Non è stata esclusa alcuna pista, anche quella terroristica. Sono state quattro le telefonate pervenute al 112, da numero fittizi. Alcune con lunghi silenzi, altre con poche parole per segnalare la presenza di un presunto ordigno nel Tribunale di Milano. Dopo i controlli e le bonifiche, è risultato non esserci alcuna bomba. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

