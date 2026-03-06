Allarme bomba al tribunale di Milano un' impiegata | Ripetevano ' scappate uscite dovete evacuare tutti'

Un allarme bomba ha portato all’evacuazione del tribunale di Milano. Un’impiegata presente nel Palazzo di Giustizia ha riferito che, durante l’intervento, si sono sentite ripetere le istruzioni di evacuazione, con frasi come “scappate” e “dovete uscire tutti”. La segnalazione di un presunto ordigno esplosivo ha causato la fuga di dipendenti e clienti presenti nell’edificio.

"Ripetevano allarme bomba, scappate, uscite, dovete evacuare tutti". Un'impiegata del Palazzo di Giustizia di Milano, in attesa su via San Barnaba, descrive i momenti dell'evacuazione seguita alla segnalazione di un presunto ordigno esplosivo. "Un po' l'ansietta c'è", ammette, citando il clima di tensione internazionale. "Con questa storia che c'è nel mondo, bombardamenti e tutto".