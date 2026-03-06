Allarme bomba al tribunale di Milano una funzionaria | Dobbiamo mandare avanti la giustizia

Un allarme bomba ha portato all’evacuazione del tribunale di Milano. Una funzionaria della procura, con oltre cinquant’anni di esperienza, ha spiegato di dover riprendere le attività e di avere delle misure cautelari da gestire per il giudice per le indagini preliminari. La procedura ha coinvolto tutte le persone presenti nel palazzo, che sono state fatte uscire in sicurezza.

"Non vedo l'ora di rientrare, ci sono delle misure cautelari che devo smaltire per mandare al gip". Adele Buffa, funzionario della procura di Milano da oltre cinquant'anni, commenta così l'evacuazione del Palazzo di Giustizia scattata dopo la segnalazione di un presunto ordigno esplosivo. "Dobbiamo mandare avanti la giustizia", aggiunge, sottolineando che molti colleghi condividono la stessa urgenza di tornare al lavoro. L'allarme è stato diffuso tramite altoparlanti in tutto l'edificio con ripetute indicazioni di evacuare. "Tutti quanti siamo scappati, non prendendo l'ascensore, dalle scale", racconta la funzionaria, precisando che al momento l'intero palazzo è vuoto.