Allarme bomba al tribunale di Milano palazzo evacuato e udienze saltate | scarcerate tre persone

Un allarme bomba ha costretto all’evacuazione del tribunale di Milano, interrompendo tutte le attività in corso e facendo saltare le udienze previste. Durante la giornata, il palazzo di giustizia è stato messo sotto sorveglianza e tre persone sono state scarcerate. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno ancora gestendo la situazione.

Quattro le telefonate anonime arrivate da una voce con un accento straniero. Sul posto gli artificieri Un allarme bomba ha bloccato per tutta la mattinata i lavori al tribunale di Milano. Il palazzo di giustizia è stato evacuato e le udienze sono saltate. La situazione è sotto controllo. Artificieri, vigili del fuoco, cani antiesplosivo sono stati a lavoro ore dopo che diverse telefonate – in tutto 4 – nell’arco di mezz’ora hanno annunciato la presenza di un ordigno. Lo stabile è stato evacuato. Le attività di carabinieri e polizia interessano anche i locali lungo via Freguglia, la strada che affaccia su uno dei quattro ingressi della cittadella della giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

