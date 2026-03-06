Allarme bomba al Tribunale di Milano | gli aggiornamenti

Questa mattina un allarme bomba ha coinvolto il Tribunale di Milano. Sono state ricevute telefonate che segnalavano la presenza di un ordigno, che potrebbe essere nascosto in uno zaino tra il primo e il terzo piano oppure all’interno di un pacco postale. L’intero edificio è stato evacuato in seguito alle segnalazioni ricevute.

Allarme bomba al tribunale di Milano, interdetti gli ingressiLa Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera

