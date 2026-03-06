allarme bomba al palagiustizia di milano

Al Palagiustizia di Milano è scattato l'intervento di polizia e vigili del fuoco a causa di un allarme bomba. Una telefonata anonima, con voce straniera, ha segnalato la presenza di un ordigno all’interno del tribunale. Le forze dell’ordine stanno verificando la situazione e stanno evacuando l’edificio. La zona è stata isolata per consentire le verifiche di rito.

Arrivata in questura una telefonata che avvertiva della presenza di un ordigno in tribunale. Interrotte le attività ed evacuate le persone presenti all’interno. La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al Palagiustizia di Milano per un allarme bomba. Secondo le prime informazioni, in questura è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di un ordigno in tribunale. I vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno subito attivato il piano di emergenza. Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, sono state evacuate e le attività, udienze comprese, sono state interrotte. Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e i cittadini sono invitati ad allontanarsi in attesa delle verifiche delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

