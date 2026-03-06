Allarme bomba a Milano le testimonianze
Un avvocato presente all’interno del tribunale di Milano ha riferito di un “fuggi fuggi generale” tra i presenti, dopo che è stato segnalato un allarme bomba. La notizia ha portato alla temporanea chiusura dell’edificio e all’evacuazione delle persone presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare l’evento. Nessuna informazione ufficiale riguardo all’origine dell’allarme è stata ancora comunicata.
Un avvocato che si trovava dentro al tribunale di Milano ha parlato di un "fuggi fuggi generale" al momento dell'allarme bomba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Allarme bomba e paura a bordo di un aereo della Turkish Airlines: atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un falso allarme bomba. La causa era un sms sospettoUn aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in seguito a un presunto...
Paura a Milano, allarme bomba al tribunaleLa polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate più telefonate, pare con voce straniera, in...
Capotreno ucciso in stazione, è caccia al killer - Vita in diretta 06/01/2026
Aggiornamenti e notizie su Allarme bomba.
Temi più discussi: Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l'allarme bomba; Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto; Roma, allarmi bomba nella sede di Fdi e a Palazzo Grazioli; Allarme bomba nella sede della Lega a Milano.
Allarme bomba in Tribunale a Milano: le 4 telefonate, i controlli e l’evacuazione. Ispezioni con i cani in ogni stanzaPiù di una chiamata sospetta al 112 annuncia con voce straniera la presenza di un ordigno a Palazzo di Giustizia. Sospese tutte le attività, centinaia di persone lasciano l’edificio ... ilgiorno.it
Milano, evacuato il palazzo di giustizia: scatta l'allarme bomba per il tribunale di MilanoAttimi di tensione nel cuore della città dove è scattato il tribunale Milano allarme bomba: polizia e vigili del fuoco sul posto mentre il palazzo viene evacuato. notizie.it
Allarme bomba al palazzo di Giustizia di Milano: la telefonata in questura, evacuazione in corso - facebook.com facebook
Evacuato il Palazzo di Giustizia di #Milano per un allarme bomba #Tribunale x.com