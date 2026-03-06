Allarme bomba a Milano le testimonianze

Un avvocato presente all’interno del tribunale di Milano ha riferito di un “fuggi fuggi generale” tra i presenti, dopo che è stato segnalato un allarme bomba. La notizia ha portato alla temporanea chiusura dell’edificio e all’evacuazione delle persone presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare l’evento. Nessuna informazione ufficiale riguardo all’origine dell’allarme è stata ancora comunicata.