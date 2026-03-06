Allarme bomba a Milano | evacuato Palazzo di Giustizia

A Milano, il Palazzo di Giustizia è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Sul luogo sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone presenti. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e non sono stati segnalati danni o feriti. La zona è stata messa in sicurezza in attesa delle verifiche.

MILANO – Allarme bomba stamattina, 6 marzo 2026, al Palazzo di giustizia di Milano. Polizia e vigili del fuoco stanno facendo controlli dopo che una telefonata ha annunciato la presenza di un ordigno. E' in corso l'evacuazione dello stabile, mentre procedono le verifiche delle forze dell'ordine.