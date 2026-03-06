Alla Mediterranea cresce la presenza femminile più donne anche nelle discipline Stem

All’università Mediterranea di Reggio Calabria, la presenza femminile sta aumentando: le donne sono ora la maggioranza tra i laureati e si registrano anche incrementi nelle discipline scientifiche e tecnologiche. La crescita riguarda sia gli iscritti che i laureati, con un’attenzione particolare alle aree STEM, dove le studentesse stanno conquistando quote sempre più ampie. La tendenza si conferma negli ultimi dati ufficiali.

Dal rapporto di genere AlmaLaurea 2026 emerge un Ateneo con il 60,4% di laureate e studentesse provenienti da famiglie senza titolo universitario All'università Mediterranea di Reggio Calabria la componente femminile continua a crescere, affermandosi come maggioritaria tra i laureati e registrando progressi anche nelle discipline scientifiche e tecnologiche. È quanto emerge dal Rapporto di genere AlmaLaurea 2026, l'indagine annuale che analizza le differenze di genere nei percorsi universitari e negli esiti occupazionali dei laureati negli atenei italiani. Il rapporto prende in esame diversi aspetti del percorso accademico, dalle scelte formative alle performance negli studi, fino all'inserimento nel mercato del lavoro. "Many Voices, One Science", incontro Unimore di divulgazione sul ruolo delle donne nelle discipline STEML'edizione 2026 ("Many Voices, One Science"), patrocinata dal Comune di Modena e dalla Sezione Emilia Romagna della Società Chimica Italiana, è in... Università Mediterranea: cresce componente femminile anche nelle aree STEMIn termini di regolarità negli studi, la quota di laureate in corso alla Mediterranea è pari al 63%, contro il 50% degli uomini ... Rapporto AlmaLaurea 2026, alla Mediterranea di Reggio Calabria le donne sono il 60% dei laureatiIl Rapporto di Genere AlmaLaurea 2026 è un'indagine annuale che analizza differenze e tendenze di genere nei percorsi universitari e negli esiti occupazionali delle laureate e dei laureati, offrendo u ...