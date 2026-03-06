Alien | Pianeta Terra | Sydney Chandler svela l’inizio delle riprese della Stagione 2

Durante i Texas Film Awards, Sydney Chandler ha annunciato a Deadline che le riprese della seconda stagione di Alien: Earth inizieranno a maggio. La conferma arriva direttamente dall'attrice, che ha condiviso questa informazione in occasione dell’evento. La produzione è prevista per partire nel prossimo mese e sarà girata in diverse location. La serie è parte del franchise Alien e il suo ritorno è atteso da molti fan.

Il franchise Alien torna a casa. Durante i Texas Film Awards, la stella nascente Sydney Chandler ha confermato a Deadline che la produzione della seconda stagione di Alien: Earth partirà ufficialmente a maggio. Dopo aver girato il primo capitolo in Thailandia, la serie FX si sposterà ai leggendari Pinewood Studios di Londra. Si tratta di un ritorno simbolico importantissimo: i Pinewood hanno ospitato la produzione del film originale del 1979, di Alien 3 e del prequel Prometheus. Come dichiarato dall’executive producer Dana Gonzales, il team è entusiasta di fare “world building” proprio nel luogo di nascita dell’universo di Alien. Sydney Chandler interpreta Wendy, un personaggio chiave e complesso: il primo ibrido e leader dei “Lost Boys”, un gruppo di sei prototipi creati dalla Prodigy Corporation partendo da bambini malati terminali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra: Sydney Chandler svela l’inizio delle riprese della Stagione 2 Alien: Pianeta Terra, finalmente i primi dettagli sulla seconda stagioneA distanza di diversi mesi dal rinnovo ufficiale della serie di Noah Hawley, sono emerse le prime informazioni utili sulla prossima stagione che... Piedone, Uno sbirro a Napoli: Salvatore Esposito annuncia l’inizio delle riprese della seconda stagione – VideoSono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Piedone, Uno sbirro a Napoli. Contenuti e approfondimenti su Pianeta Terra. Argomenti discussi: Alien Pianeta Terra: arriva un'emozionante aggiornamento sulla seconda stagione, ma quando uscirà?. Alien: Pianeta Terra, la seconda stagione è più vicina di quanto pensiamo?Dopo che la prima stagione di Alien: Pianeta Terra è piaciuta anche a James Cameron, ci sono già degli importantissimi aggiornamenti per i prossimi episodi dell'acclamata serie televisiva ... serial.everyeye.it Alien: Pianeta Terra, finalmente i primi dettagli sulla seconda stagioneA distanza di diversi mesi dal rinnovo ufficiale della serie di Noah Hawley, sono emerse le prime informazioni utili sulla prossima stagione che proseguirà la saga iniziata da Ridley Scott ... movieplayer.it