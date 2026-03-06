Alessio Di Cosimo regista del doc Niente di speciale | Nicole Orlando oltre ogni etichetta

Alessio Di Cosimo è il regista del documentario intitolato Niente di speciale, trasmesso su Rai 2, che racconta la vita dell’atleta Nicole Orlando. Il film mostra il percorso della sportiva, mettendo in luce aspetti della sua quotidianità e sfide. La produzione si concentra sul rapporto tra Nicole e il suo mondo, senza approfondire motivazioni o cause legate alla sua esperienza.

Va oltre il ritratto sportivo Niente di speciale, il documentario diretto da Alessio Di Cosimo e in onda il 6 marzo in seconda serata su Rai 2. Al centro c'è Nicole Orlando, atleta paralimpica con sindrome di Down, campionessa pluripremiata e volto noto al grande pubblico. Ma Alessio Di Cosimo sceglie di spostare lo sguardo: non si limita ai risultati, alle medaglie o alle apparizioni televisive. Entra negli spazi quotidiani, nei legami familiari, nelle fragilità e nelle ambizioni di una donna che rivendica il diritto a essere raccontata nella sua interezza. Nicole Orlando apre le porte della propria vita privata e sociale, mostrando relazioni, desideri, paure, ironia e determinazione.