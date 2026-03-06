Alessia Pifferi ha chiesto di poter andare sulla tomba della figlia Diana servirà via libera delle psicologhe

Alessia Pifferi, condannata a 24 anni per la morte della figlia Diana, ha presentato una richiesta per poter visitare la tomba della bambina. La richiesta è stata respinta, in attesa del consenso delle psicologhe incaricate di valutare la situazione. La decisione si basa sulla necessità di ottenere l’approvazione delle professioniste prima di concedere l’accesso alla tomba.

Alessia Pifferi, condannata a 24 anni di carcere per la morte della figlia, avrebbe chiesto di poter andare sulla tomba della piccola Diana. L’istanza della richiesta, però, è stata rigettata. Servirà il parere delle psicologhe del carcere di Bergamo, struttura in cui si trova. Intanto, la sorella Viviana Pifferi attacca: “Dopo tanti anni, sta ancora riflettendo su come difendersi”. La richiesta di Alessia Pifferi La lettera di Alessia Pifferi per andare sulla tomba della figlia Diana Le parole della sorella Viviana La richiesta di Alessia Pifferi Il 5 novembre 2025, Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni di carcere. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno accettato le attenuanti generiche equivalenti all’unica aggravante riconosciuta, ossia quella del vincolo di parentela. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alessia Pifferi e la perizia “strumentale”: ecco perché la Procura di Milano ricorre contro l’assoluzione delle due psicologheMilano, 17 febbraio 2026 – L'unica "finalità perseguita" dalle "due imputate" era "quella di evitare l'ergastolo ad Alessia Pifferi, mettendola in...

Alessia Pifferi e l'ergastolo cancellato per l'omicidio della figlioletta Diana: "È fragile, lapidata dai giornali"In quasi duecento pagine di motivazioni, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha additato i media tra i responsabili della "metamorfosi" della donna.

