Alessandro Magno e Aristotele diventano un teen drama | gli autori di Heated Rivalry già al lavoro

Gli autori di Heated Rivalry stanno lavorando a una nuova produzione che trasforma la storia di Alessandro Magno e Aristotele in un teen drama. La serie, ancora in fase di sviluppo, riprende i personaggi storici e li reinterpreta in chiave moderna, con un cast giovane e sceneggiature rivisitate. Il progetto si aggiunge alle recenti iniziative degli stessi autori, già noti per altre serie di successo.

Dagli autori che hanno adattato la serie del momento su HBO Max, arriva un altro dramma stavolta con al centro una delle figure più importanti della storia dell'antichità Jacob Tierney, creatore della popolarissima serie romantica Heated Rivalry, affronterà prossimamente il tema dell'amicizia maschile e del ruolo del mentore, ma stavolta nell'antichità. In Alexander, mentre l'impero ateniese va in pezzi, la mente più brillante del mondo, Aristotele, arriva in Macedonia per fare da tutore al giovane e volubile principe Alessandro. Tra intrighi di palazzo, amori proibiti, guerre brutali e ambizioni spietate, la loro improbabile amicizia plasma un impero e cambia il corso della storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

