Alessandro Bastoni è sotto attacco ma Umberto Calcagno rivela una verità che nessuno dice

Il presidente dell'Assocalciatori ha commentato la situazione di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, segnalandone la pressione mediatica che, secondo lui, viene giudicata eccessiva. La discussione si concentra sulla reazione mediatica dopo la simulazione su Kalulu, con Calcagno che ha espresso il suo punto di vista sulla percezione pubblica nei confronti del calciatore.

Il presidente dell'Assocalciatori ha definito eccessivamente esagerata la pressione mediatica sul difensore dell'Inter dopo la simulazione su Kalulu. "È uno dei nostri calciatori più importanti, la sua integrità dimostrata nel tempo sarà il valore che prevarrà sulle polemiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calcagno (presidente AIC) sul caso Bastoni: «Accanimento eccessivo, Alessandro ha ammesso l'errore»

