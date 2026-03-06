Alcol e droghe | 45enne arrestata per guida pericolosa e lesioni

Una donna di 45 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Frosinone dopo essere stata trovata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Durante i controlli, si è verificato anche il coinvolgimento in un incidente che ha provocato lesioni personali colpose. L’arresto è stato effettuato sul posto e la donna è stata portata in commissariato.

Una donna di 45 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Frosinone per essersi messa alla guida sotto l'effetto combinato di alcol e sostanze stupefacenti, un atto che ha portato anche all'accusa di lesioni personali colpose. L'operazione, condotta dalla Squadra Volante della Questura, si è conclusa con il sequestro di nove documenti tra patenti e carte di circolazione, dopo aver identificato 107 persone e verificato 64 veicoli durante i controlli stradali. Oltre all'arresto principale, le forze dell'ordine hanno emesso due denunce per la violazione di provvedimenti del Questore, tra cui un divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) presso lo scalo ferroviario e l'inosservanza di un foglio di via obbligatorio nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frosinone, donna 45enne ubriaca al volante arrestata: lesioni personali colpose e violazioniEseguito un arresto a Frosinone dove nella giornata di ieri una donna è stata condotta in carcere per lesioni personali colpose e violazioni al...

