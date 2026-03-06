Albero monumentale danneggiato dai lavori Sanzione per 4.000 euro

Un albero monumentale è stato danneggiato durante lavori di drenaggio di un terreno agricolo, che sono stati realizzati troppo vicino alle sue radici. Per questo motivo, sono state comminate sanzioni per un totale di 4.000 euro. Le operazioni di scavo e sistemazione del terreno hanno compromesso la stabilità dell’albero, portando all’applicazione delle multe.

Per drenare un terreno agricolo sono stati eseguiti lavori troppo vicini a un albero monumentale, danneggiandone le radici. Per questo motivo il responsabile della ditta che si è occupata di quell'intervento ora dovrà pagare una multa salata, da 4.000 euro. L'episodio è avvenuto a Pisignano. Qui i militari del nucleo carabinieri forestali di Cervia hanno accertato l'esecuzione di un intervento non autorizzato di scavo del terreno, con profondità superiore a 20 centimetri, realizzato a circa 1,5 metri dalla base di un pioppo bianco (Populus alba), un albero inserito nell'elenco regionale degli alberi monumentali della Regione Emilia Romagna e, come tale, tutelato. L'intervento, eseguito all'interno della zona di protezione dell'albero con lo scopo di migliorare il drenaggio dei terreni agricoli circostanti.