’Al tempo di una volta’ Della Gherardesca ospite alla ’San Carlo’

In un momento importante per Massa ed i suoi territori limitrofi impegnati nella competizione a diventare capitale della cultura italiana per il 2028 sarà un'altra storia nella storia l'evento che si tiene oggi pomeriggio alle Terme di San Carlo negli spazi del Ristorante il Ghignante quando alle 18,30 il discendente del Conte Ugolino di dantesca memoria tornerà ospite delle stesse terre che lo accolse per motivi sicuramente più cruenti alcuni suoi avi presso i Malaspina, per la presentazione del suo libro edito da Rizzoli "Al tempo di una volta". Un evento fortemente voluto da Massimo Balzi, presidente del Circolo Filippo Mazzei.